Pave Leo oppfordrer til fred på sin andre dag i Libanon

Pave Leo fortsatte å fremme et "fredsbudskap" da han mandag møtte ledere fra Libanons største trossamfunn og oppfordret dem til å fortsette å engasjere seg i landet, til tross for mange år med konflikt, politisk lammelse og dyp økonomisk krise som har drevet mange til å forlate landet.

På besøkets andre dag reiste paven til graven til den hellige Charbel, før han var vertskap for et interreligiøst møte med kristne, sunnimuslimske, sjiamuslimske og drusiske ledere, samt migrantarbeidere. Folkemengden trosset regnet i Annaya for å ønske ham velkommen, i håp om at hans nærvær kunne løfte moralen i et land som er hardt rammet av overlappende kriser.

Et land rammet av overlappende kriser

Libanon har blitt rystet av Gaza-konflikten, nye sammenstøt mellom Israel og Hizbollah og en langvarig økonomisk kollaps som har drevet millioner av mennesker ut i fattigdom. Landet huser også rundt én million syriske og palestinske flyktninger, noe som har ført til at de offentlige tjenestene allerede er skjøre.

Senere på mandag skal pave Leo besøke åstedet for havneeksplosjonen i Beirut i 2020, lede en utendørs messe ved vannkanten og møte unge mennesker, der det forventes at han vil oppfordre til samhold og utholdenhet. Han vil også besøke et psykiatrisk sykehus, et av de få psykiatriske institusjonene som fortsatt er i drift i Libanon. Reisen avsluttes på tirsdag, etter den første delen av hans utenlandsbesøk i Tyrkia.