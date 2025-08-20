Pave Leo oppfordrer til global faste- og bønnedag for fred

HQ

Siste nytt om Vatikanstaten . Pave Leo har oppfordret troende over hele verden til å vie en dag til faste og bønn denne fredagen, med fokus på regioner som er rammet av krig, inkludert Midtøsten og Øst-Europa.

"Mens vår jord fortsetter å bli såret av kriger i Det hellige land, i Ukraina og i mange andre regioner... inviterer jeg alle de troende til å leve dagen 22. august i faste og bønn", sa paven under sin ukentlige audiens i Vatikanet onsdag.

I sin tale i Vatikanet understreket han behovet for å søke fred, rettferdighet og trøst for dem som lider i konflikt. Paven fremhevet bønn som en måte for mennesker å komme i kontakt med et høyere formål, samtidig som han reflekterte over kampene til dem som er berørt av vold.

Denne oppfordringen kommer i kjølvannet av hans pågående appeller om å stanse fiendtlighetene, særlig i konflikten mellom Russland og Ukraina, og understreker hans engasjement for global forsoning. Trossamfunn oppfordres til å omfavne dagen med åndelig intensjon og solidaritet med dem som er i nød.