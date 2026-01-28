Pave Leo oppfordrer til en global slutt på antisemittisme

HQ

Pave Leo XIV brukte sin ukentlige audiens i Vatikanet onsdag til å oppfordre til en verden fri for antisemittisme, og markerte den årlige minnedagen for Holocaust med et budskap om refleksjon og håp.

"Jeg ber den Allmektige om en verden uten antisemittisme og uten fordommer, undertrykkelse eller forfølgelse av noe menneske", sa han, og understreket menneskehetens moralske ansvar for å forhindre fremtidige grusomheter.

Paven, som er den første USA-fødte lederen av Den katolske kirke, appellerte til verdens ledere om å være årvåkne slik at folkemord aldri mer rammer noe folk. Hans uttalelser sammenfaller med den internasjonale minnedagen for Holocaust, en markering etablert av FN for å hedre ofrene og opplyse fremtidige generasjoner om Holocausts redsler.

Forholdet mellom Den katolske kirke og jødedommen har bedret seg betraktelig de siste tiårene, og pave Leo har videreført tradisjonen fra sin forgjenger, pave Frans, med gjentatte fordømmelser av antisemittisme.