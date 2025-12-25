Pave Leo oppfordrer til mot for å få slutt på krigen i Ukraina i sin første julemesse som pave

HQ

Pave Leo oppfordret Ukraina og Russland til å finne "motet" til å engasjere seg i direkte samtaler for å få slutt på krigen under sin første juletale som pave, som ble holdt til folkemengdene på Petersplassen.

I sitt tradisjonelle Urbi et Orbi-budskap appellerte paven til en slutt på konflikter verden over, og oppfordret det internasjonale samfunnet til å støtte dialog. "Måtte våpenskrikingen opphøre, og måtte de involverte partene finne motet til å engasjere seg i en oppriktig, direkte og respektfull dialog", sa han.

Pave Leo fremhevet også globale humanitære kriser, inkludert de pågående vintervanskene i Gaza. Han sammenlignet julefortellingen med dagens lidelser, og bemerket at palestinerne bor i telt utsatt for regn, vind og kulde etter to år med israelske bombardementer.

Paven refererte også til de nylige konfliktene i Sørøst-Asia, og oppfordret Thailand og Kambodsja til å gjenopprette fred og forsoning etter dødelige sammenstøt ved grensen. "Skjørt er kjøttet til forsvarsløse befolkninger, prøvet av så mange kriger", sa pave Leo, og oppfordret alle nasjoner til å arbeide for medfølelse og varig fred.