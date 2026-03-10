Pave Leo sparker biskop i San Diego som er arrestert mistenkt for å ha stjålet 250 000 dollar

HQ

Pave Leo har akseptert Emanuel Hana Shaletas avskjedssøknad etter at biskopen ble arrestert mistenkt for å ha stjålet 250 000 dollar fra sin menighet, kunngjorde Den hellige stol tirsdag.

Hana Shaleta, som har ledet den kaldeisk-katolske menigheten i San Diego siden 2017, erklærte seg ikke skyldig i 16 tiltalepunkter, inkludert underslag og hvitvasking av penger, under en rettshøring mandag, ifølge lokale medierapporter.

Påtalemyndighetene sier at de påståtte forbrytelsene skjedde i 2024 og ble avdekket etter at en kirkeansatt rapporterte om manglende midler. Myndighetene arresterte biskopen 5. mars på San Diego internasjonale lufthavn mens han forsøkte å forlate USA.