Pave Leo stiller spørsmål ved lederlønninger i Musk-stil

HQ

For bare noen få dager siden presenterte Tesla en lønnsplan til Musk på 1 billion dollar. Nå har pave Leo uttrykt bekymring over bedriftenes avlønningspraksis, og peker ut den typen massive kompensasjonsplaner som nylig ble knyttet til Elon Musk som et tegn på forvrengte verdier i dagens økonomi. I sitt første intervju etter at han ble pave, bemerket han hvordan lederlønningene har vokst langt utover det arbeiderne tjener, og advarte om at slike ekstremer plasserer samfunnet på ustabil grunn. Utover økonomi uttrykte han tvil om FNs evne til å fremme dialog, samtidig som han erkjente utfordringene ved å gå inn i en global lederrolle. Han var mer reservert i tonen enn sin forgjenger, og sa at han fortsetter å lære mens han navigerer mellom både åndelig og diplomatisk ansvar. Hvis du ønsker å se hele intervjuet, kan du selvfølgelig gjøre det via følgende lenke. Go!