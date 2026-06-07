Pave Leo XIV, i sitt første besøk til Spania, avslører at han støtter Real Madrid

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Pave Leo XIV, som for tiden er i Madrid under et besøk i Spania, første gang siden 2011 at en pave besøkte landet, ble spurt av en reporter, i flyet som tok ham til Madrid på lørdag, hvilket lag han foretrakk: Real Madrid eller Barcelona?

"Det er enkelt, paven er for alle lag", sa han, før han innrømmet sin preferanse: han er Real Madrid-fan.

Leo XIV støtter Real Madrid, Chicago Sox og Alianza de Lima

Robert Prevost, som angivelig har foretatt 50 reiser til Spania som medlem av Agustinerordenen før han ble valgt til pave, er en kjent sportsfan: Allerede i mai 2025, da han ble valgt, ble det rapportert at han er fan av baseballaget Chicago White Sox, en by som er kjent for sin rivalisering mellom Sox og Chicago Cubs. Prevost, som også har peruansk statsborgerskap, er angivelig også fan av fotballklubben Alianza de Lima.

Leo XIV skal faktisk besøke Bernabéu stadion på mandag, som en av sine mange opptredener i Spania denne uken, før han drar til Barcelona og Kanariøyene. Søndag formiddag er Leo XIV vertskap for en messe i sentrum av byen, og det anslås at over en million mennesker vil følge begivenheten live på gaten. Han skal også møte flere personligheter fra sports- og kulturverdenen på basketballstadionet Palacio de los Deportes søndag ettermiddag.