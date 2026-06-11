Pave Leo XIV kritiserer europeiske ledere i tale om innvandring: Havene er «gravplasser uten gravsteiner»

HQ

Pave Leo XIV har vært tydeligere enn noensinne i sin kritikk av innvandringsfiendtlig politikk i Europa, da paven besøkte Kanariøyene og holdt en tale i havnen i Arguineguín

på Gran Canaria, som i 2020 tok imot nesten 3 000 afrikanske flyktninger som var stuet sammen i flere måneder, og som ble kjent som «skammens havn». «Europa kan ikke forkynne menneskelig verdighet og samtidig venne seg til at Middelhavet og Atlanterhavet er gravplasser uten gravsteiner», sa paven i en rørende tale.

«Kjære migranter, jeg vil bøye meg for deres verdighet. Dere er mennesker med familier og hjem dere har forlatt, med drømmer som ingen har rett til å se bort fra», sa Leo XIV under et arrangement der migranter, arbeidere og myndigheter deltok, blant annet Spanias statsminister Pedro Sánchez og presidenten for Kanariøyene, Fernando Clavijo, som rapportert av EFE.

Pavens tale kommer i en tid hvor det spanske samfunnet er splittet, med det høyreekstreme partiet Vox som snakker om en «nasjonal prioritet» som vil fortrenge humanitær hjelp til innvandrere, og noen medlemmer av kirkens hierarki i Spania som stiller seg på siden av denne høyreekstreme politikken. Ironisk nok stemmer pavens ord bedre overens med de venstreorienterte politiske partiene i Spania, noe som har forsterket spenningen i institusjonene.

Men talen hans når ut til hele det internasjonale samfunnet og andre europeiske ledere som har unnlatt å løse problemet med flyktninger som kommer til kontinentet, og som ikke har gitt dem hjelp eller verdighet, men ofte har latt dem dø i havet. «Det er ikke nok å håndtere ankomster, fordele tall, forsterke grenser eller beklage dødsfall når de allerede har skjedd. Hver båt som ankommer bringer ikke bare migranter; den bringer med seg et spørsmål: hva slags verden har vi bygget hvis så mange av våre brødre og søstre må risikere døden for å søke liv?»

Denne handlingen på Gran Canaria er en av de siste på pave Leo XIVs ukelange reise til Spania, en dag etter at han innviet det siste tårnet på Sagrada Familia i Barcelona og møtte ofre for seksuelt misbruk i Madrid.