Pave Leo XIV møter ofre for seksuelle overgrep begått av geistlige, men aktivistgrupper protesterer

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Pave Leo XIVs besøk i Spania har vært fylt med offentlige arrangementer, noen kirkelige og noen sivile, som et møte med personligheter fra kultur- og idrettsverdenen og en tale i Spanias kongress. Men kanskje den mest betydningsfulle begivenheten fant sted mandag ettermiddag, og er en som ikke sto på Vatikanets offisielle program: et møte med ofre for seksuelle overgrep begått av medlemmer av Kirken.

Møtet fant sted i Nunciaturet i Madrid, organisert av den spanske kirken. Mandag morgen beskrev Leo XIV problemet med seksuelle overgrep som kirken har holdt skjult som «en pest», og at saken «ikke er avsluttet» i et møte med biskopene i den spanske bispekonferansen, selv om han ikke brukte de eksakte ordene (ofre, seksuelle overgrep eller pederasti).

Møtet har imidlertid vært omgitt av kritikk fordi noen offerorganisasjoner føler seg utelatt, og anklager kirken og paven for å ha valgt de minst «dissidente» organisasjonene og ofrene, de som har vært minst kritiske til kirken og forsøkene på å dekke over saken fra biskoper og andre medlemmer av presteskapet. «Manglende representativitet og pluralisme», som Juan Cuatrecasas, president i ANIR (Nasjonalt forbund for stjålet barndom), uttalte under en demonstrasjon sammen med fire andre offerorganisasjoner i nærheten av nuntiaturet (via El País).

Cuatrecasas legger til at kirken handler i «ond tro» fordi de har ignorert deres anmodninger om å møte paven, mens Miguel Hurtado, talsperson for bevegelsen Comprehensive Reparation Now og overlevende etter overgrep ved Montserrat-klosteret, sa at paven må uttrykke om han er «for tiltak som garanterer at disse sakene i fremtiden ikke håndteres internt, men av domstolene» (via Antena3).