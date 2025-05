Pave Leo XIV oppfordrer Israel til å åpne for humanitær tilgang til Gaza

HQ

Siste nytt om Israel og Palestina . Onsdag oppfordret pave Leo XIV Israel til å sørge for at humanitær hjelp kommer inn i Gaza, og advarte om den stadig verre situasjonen for sivile som er fanget i konflikten.



Under sin første generalaudiens uttrykte paven bekymring over situasjonen og lidelsene til de mest sårbare gruppene. Hans appell følger Israels nylige kunngjøring om å lette på blokaden, selv om det rapporteres at hjelpen fortsatt ikke er levert.