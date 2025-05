Pave Leo XIVs kjente sportsaffiniteter: en amatørtennisspiller som støtter Chicago White Sox

HQ

Avdøde Jorge Mario Bergoglio, pave Frans, var en kjent fotballfan, som spilte som keeper i sin ungdom, var fan av det argentinske laget San Lorenzo de Almagro og møtte flere fotballspillere, inkludert sine landsmenn Leo Messi og Diego Armando Maradona. Har hans etterfølger, Robert Francis Prevost, pave Leo XIV, noen kjente idrettsaffiniteter? Ja, det har han.

Den første nordamerikanske paven, født i Chicago for 69 år siden, men naturalisert peruaner, beskrev seg selv som en "amatørtennisspiller". Det sa han i et intervju på nettstedet Saint Augustine som ble publisert i september 2023, da han ble utnevnt til kardinal. På spørsmål om hva han liker å gjøre på fritiden, sa han at han anser seg selv som "litt av en amatørtennisspiller".

"Jeg ser på meg selv som litt av en amatørtennisspiller. Siden jeg forlot Peru har jeg hatt få anledninger til å trene, så jeg gleder meg til å komme tilbake på banen [ler]. Ikke at den nye jobben har gitt meg mye fritid til det så langt."

Pussig nok ble Leo XIV kunngjort samtidig som en tenniskamp fant sted bare tre kilometer unna i den viktigste italienske tennisturneringen.

Hvilke Chicago-lag støtter Leo XIV?

Siden han er født i Chicago, Illinois, har det startet en ny strid mellom de største franchisene i byen om hvilke lokale lag som har den nye pavens "velsignelse". Selv om det ikke er bekreftet eller støttet av en spesifikk kilde, har ABC News rapportert at Robert Prevost er en fan av Chicago Cubs, et av baseball-lagene i byen.

Det er imidlertid ikke sant ... ifølge hans egen bror, John Prevost, som sa følgende til WGN: "Han var aldri noen gang Cubs-fan. Så jeg vet ikke hvor det kom fra. Han var alltid Sox-fan".

Den morsomme feiden på sosiale medier, der det krangles om hvilke lag den nye paven støtter, nådde til og med Chicabo Cubs' offisielle profil på X, da de kunngjorde på stadion at "He's a Cubs fan!", bare for at leserne skulle legge til notater som sa at han i virkeligheten støtter Chicago White Sox.

Utover baseball er det ukjent om Leo XIV støtter Chicabo Bulls (på NBA) eller Chicago Bears (på NFL). Det han støtter, ifølge TV Perú, er Alianza de Lima, en av de tre største peruanske fotballklubbene (via RTVE).