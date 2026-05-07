Pave Leo XVI besøker Spania i perioden 6.-12. juni, og vil blant annet besøke flere migrasjonssentre på Kanariøyene.

Spania gjør seg klar for det første pavebesøket siden 2011, da Benedikt XVI kom i forbindelse med Verdens ungdomsdag (WYD). Pave Frans har aldri besøkt Spania, men det kommer pave Leo XVI til å gjøre i begynnelsen av sitt andre år som pave: Det blir mellom 6. og 12. juni, og han vil besøke Madrid, Barcelona, Gran Canaria og Tenerife, med et program som fokuserer på ungdom, familie og migrasjon (kort tid etter, den 4. juli, vil han besøke øya Lampedusa i Italia, et av de mest omstridte innfartsstedene for ulovlig innvandring fra Nord-Afrika).

Blant de planlagte arrangementene for paven er en historisk tale i den spanske deputertkongressen 8. juni, et besøk til Brians-fengselet i Barcelona 10. juni, en messe i Sagrada Familia-basilikaen i Barcelona og Almudena-katedralen i Madrid, samt messer på store steder, som Movistar Arena og Bernabéu stadion i Madrid, den olympiske stadion Lluís Companys.

Under besøket på Kanariøyene 11. og 12. juni vil han ha flere møter i havner og migrasjonssentre, deriblant et møte med realitetene rundt integrering av migranter på Plaza del Cristo de La Laguna.

Leo XVI blir den tredje paven som besøker Spania. Johannes Paul II besøkte Spania fem ganger mellom 1982 og 2003.