Påvirket av mangel på devkits? Ingen nyheter på Disney Dreamlight Valley for Nintendo Switch 2

På Devcom og Gamescom fikk vi i Gamereactor høre fra flere utviklings- og utgivelseskilder at selv om de var ivrige etter å tilpasse og utgi spillene sine på den nylig lanserte Nintendo Switch 2, hadde det bare vært umulig for dem å få tak i et offisielt programvareutviklingssett fra Nintendo.

Rundt de samme datoene publiserte andre utsalgssteder at Nintendo til og med foreslo studioer å stole på bakoverkompatibilitet for tiden.

Det finnes selvfølgelig unntak, som det imponerende Cronos: The New Dawn av Bloober Team, som slippes fredag 5. september allerede på alle de store plattformene, inkludert Switch 2 samtidig, til en forandring. Cyberpunk 2077 av CD Projekt Red og Bandai Namco, eller Capcoms Street Fighter 6 ble som kjent utgitt ved lansering med maskinvaren, mens andre selskaper som IOI (Hitman, 007), Sega (Sonic, Like a Dragon), Square Enix (Final Fantasy VII) eller Fromsoftware (Elden Ring) utnytter lanseringsvinduet allerede.

Andre holder seg imidlertid til TBA/TBC-utgivelsesdatoer for sine versjoner og oppdateringsoppdateringer inntil videre, uavhengig av kaliber, utgiver og til og med tidligere suksess på OG Switch. Spill som Indiana Jones and the Great Circle (Machinegames/Bethesda/Microsoft) eller Disney Dreamlight Valley (Gameloft) så sine respektive tilpasninger kunngjort, men uten å forplikte seg til en fast utgivelsesdato eller til og med kvartalsvis vindu. Vi spurte utviklerne av begge spillene direkte om disse to spesielle tilfellene.

MachineGames' kreative direktør Axel Torvenius viste seg "superglad" for at de skulle bringe Indy til Switch 2, og anerkjente grensene og utfordringene tilpasningen kunne innebære, men uten å dele ytterligere detaljer om den annonserte, men ikke endelig daterte porten, som vil lanseres i et mer vagt "2026".

På samme måte hadde Gameloft, som kunngjorde at Disney Dreamlight Valley ville komme til Switch 2 bare dager etter konsollens debut i begynnelsen av juni, fortsatt ikke nyheter om saken på Gamescom, der vi snakket inngående om deres nye, lovende utvidelse Wishblossom Ranch.

"Hvis spillere vil spille på Switch 2, spiller Dreamlight Valley flott på den akkurat nå, det fungerer,

men det er fortsatt Switch 1-versjonen", sa kreativ direktør Josh Labelle til Gamereactor som en påminnelse som tilfeldigvis høres ut som det Nintendo angivelig foreslår. "Vi har annonsert at vi jobber med en oppgradert Switch 2-versjon, og de fulle detaljene om det vil bli annonsert med tiden, men akkurat nå jobber vi fortsatt med det og har ikke noe mer å kunngjøre om det", konkluderte han.

Faktisk spiller DDV bedre på Switch 2 takket være raskere lastetider, det oppskalerte bildet og til og med den falske HDR på det nye systemet. Likevel var det noe overraskende å ikke høre mer om oppdateringen som ble annonsert for tre måneder siden, spesielt med den tredje utvidelsen som kommer i november, tilsynelatende det perfekte tidspunktet for å slippe oppdateringen sammen med DLC. Mens Gameloft ikke kommenterte potensielle vanskeligheter eller mangelen på Switch 2 devkits spesifikt, blir spillet nå med på listen over udaterte titler som spillerne gjerne vil glede seg over på den nye konsollen så snart som mulig. For nå er det kanskje bare Nintendo som har svaret på den nåværende situasjonen.