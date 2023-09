HQ

Hvis du har barn, nieser, nevøer eller jevnlig kontakt med små barn, er PAW Patrol sikkert kjent for deg. Den brokete gjengen av hundehelter fra Adventure Bay har allerede vært med i andre deler av eventyrene sine tidligere, og i 2023 vender Outright Games og 3D Clouds tilbake til de animerte figurene for å gi husets yngste spillere et nytt oppdrag og noen timer med moro.

Det er vanskelig å overse styrkene og svakhetene ved et slikt spill i de tidlige stadiene av eventyret. Paw Patrol World presenterer seg som et vennlig eventyr i en åpen verden med åtte figurer, samleobjekter, sideoppdrag og et snev av plattformspill. Paw Patrol er i ferd med å feire Paw Patrol Day sammen med byens innbyggere og borgermesteren, når luftskipet til den onde Mayor Humdinger og hans Kitten Catastrophe Crew setter seg fore å ødelegge festen. Fra da av må Ryder, Marshall, Skye, Chase, Rubble, Rocky, Everest og Zuma reise rundt på Adventure Bay for å rydde opp og hjelpe alle som trenger det, enten til fots eller med sine fenomenale kjøretøy.

Det er tydelig at det er lagt stor vekt på hvordan informasjon presenteres for spilleren og hvordan kontrollene reagerer. Fortelleren Ryder forteller oss i klare ordelag hva vårt neste mål er for hvert skritt vi tar, hvilken valp eller hvilket kjøretøy vi skal bruke i hver situasjon, og hvordan vi skal komme oss videre i historien. I den korte menyen får vi tilgang til alternativene, og som en personlig advarsel må jeg insistere på å aktivere det manuelle kameraet, da utsikten til figurene ellers blokkeres og kan være veldig irriterende for visse hopp eller bevegelser med kjøretøyene. Ellers, både til fots og bak rattet, beveger alle valpene og transportmidlene seg på nøyaktig samme måte og i nøyaktig samme hastighet.

Og selv om hver eneste handling er styrt, og vi aldri mister det neste hovedoppdraget eller dets mellomliggende trinn av syne, er det verdt å ta en og annen avstikker for å plukke opp noen småting og besøke noen av de kjente stedene fra den animerte serien, for det vil vanligvis være en hemmelighet eller et samleobjekt vi kan plukke opp. Det er også små sideoppdrag for å hjelpe innbyggerne, der vi må bruke en eller flere valper og deres evner for å fullføre dem. De er vanligvis basert på bruk av handlingsknappen til fots eller med et spesialkjøretøy. Det er ingen sjanse for å gjøre feil, for spillet hindrer deg i å prøve noe annet enn det riktige alternativet. Dette er litt overdrevent, for selv om spillet er for små barn, tror jeg at eksperimentering eller assosiasjon av ideer kunne gjort spillet mer konstruktivt og lærerikt, i stedet for en liste med oppgaver og turer som skal krysses av.

På samme måte som jeg synes det kunne vært litt mer avansert på den tekniske siden. Jeg spilte riktignok mesteparten av spillet i håndholdt modus på Nintendo Switch, men da jeg satte maskinen i skrivebordsmodus, viste oppløsningen bare noen ganske dårlige grafiske detaljer. Paw Patrol World ser til tider ut som et mobil- eller nettbrettspill, og det virker som om mye av budsjettet har gått til lisensiering av IP-en og lite til selve utviklingen.

Likevel fungerer spillet. Min yngste datter har hatt stor glede av å se og høre stemmene til favorittkarakterene sine på skjermen (spillet er fullstendig lokalisert til hver region med skuespillernes stemmer), og selv om hun er for liten til å spille, forsto hun at jeg kunne bevege meg fritt rundt på scenen eller at én karakter passet i én situasjon og en annen ikke. Så Paw Patrol World oppfyller sitt endelige mål: å underholde de minste. Og med sin vennlige og muntre tilnærming kan det gi noen timers moro hjemme med "ditt første åpne spill", før du går videre til andre serier senere.

