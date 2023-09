Paw Patrol Worlds lanseringstrailer viser Adventure Bay-gjengen jobbe for å stoppe borgermester Humdinger

HQ

Hvis du er småbarnsforelder og har vært på utkikk etter noe å holde ungene opptatt med i helgen har Outright Games og utvikleren 3D Clouds kanskje løsningen. For Paw Patrol World har nå debutert og er tilgjengelig på PC og konsoller.

Spillet, der mannskapet i Adventure Bay ledes av Chase, Skye, Rubble og flere andre, er et eventyr i en åpen verden der de heltemodige valpene skal hindre borgermester Humdinger og Kitten Catastrophe Crew i å ødelegge Paw Patrol Day -festivalen.

Med åtte figurer som du kan bytte mellom, hver med sine egne unike evner, har dette spillet til og med støtte for lokalt samarbeid, og det er massevis av samleobjekter og figurkostymer å finne rundt omkring på kartet.

Mens vi jobber hardt med anmeldelsen vår av spillet kan du ta en titt på lanseringstraileren for spillet nedenfor for å få et glimt av hva det har å by på.