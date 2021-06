PAX West 2021 avholdes fysisk i september

Siden pandemien tok fart har en haug med messer og arrangementer enten blitt avlyst, eller, som tilfellet var med E3 2021, blitt avholdt digitalt. Siden situasjonen heldigvis forbedres flere steder begynner de fysiske arrangementene smått å finne sted igjen, og det gjelder også det kommende PAX West 2021, skriver PC Gamer.

Konferansen, som både feirer fysiske og digitale spill, vil bli avholdt fra 3. til 6. september i Washington Stage Convention Center, Seattle. Det blir dog snakk om en begrenset kapasitet i forhold til tidligere år, meddeler arrangøren.

For å leve opp til de gjeldende retningslinjene må deltakerne ha på munnbind, og det vil bli utført temperaturscanninger og andre målinger.

"It's been almost two years since the last PAX West, and it's been surreal to imagine its triumphant return," forteller Jerry Holkins, medeier av Penny Arcade og PAX. "I can't think of a better excuse to leave the house than PAX West."