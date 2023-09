HQ

I mer enn ti år har Payday-serien gjort det mulig for spillere å leve ut fantasien om å gjennomføre spennende bankran sammen med en gruppe av sine nærmeste venner. Den siste delen i serien, Payday 2, ble lansert i 2013 til PS3 og Xbox 360, og fansen har lenge sukket etter en oppdatert oppfølger til moderne konsoller. Det endret seg i forrige uke da Payday 3 ble lansert på PC, PS5 og Xbox Series, men er dette en verdig oppfølger, eller burde det ha forblitt bak lås og slå?

HQ

Payday 3 er en direkte fortsettelse av historien fra de tidligere titlene. Her trekkes det legendariske Payday-gjengen ut av pensjonisttilværelsen etter at en ny trussel i den kriminelle verden dukker opp. Historien her er riktignok ganske enkel, og når du blir briefet om kuppene, får du bare se et stillbilde med dialoglinjer over. Personlig har dette aldri plaget meg noe særlig, for i likhet med mange andre er det de vågale kuppene i en Payday-tittel som tiltrekker meg, og ikke fortellingen.

Ved lanseringen er det åtte kupp som spillerne fritt kan velge i hvilken som helst rekkefølge. De ulike scenariene øker gradvis i kompleksitet, og spillerne skal prøve å stikke av med så mye gods som mulig mens de bryter seg inn i miljøer som kunstgallerier, nattklubber og smykkebutikker. Hvert av disse scenariene har sine egne unike mål som du må fullføre. I ett oppdrag måtte jeg for eksempel styre en pansret lastebil over en bro og fjerne alle hindringer i veien. I et annet måtte jeg rigge opp en bombe for å brenne gjennom taket på et hvelv i en liten bank, samtidig som jeg måtte avverge bølger av politi.

Dette er en annonse:

Selv om utvalget av kupp er litt mangelfullt ved lanseringen, er det en fordel at de kan gjennomføres på flere forskjellige måter. Du kan enten sparke inn døren med våpen i hånd eller velge en mer snikende og metodisk tilnærming uten å tiltrekke deg lovens oppmerksomhet. I nattklubbnivået kan du for eksempel snike deg forbi vakter og overvåkningskameraer for å fullføre hele kuppet uten å utløse en eneste alarm. Utfordringen her er allerede ganske stor, og den blir bare større avhengig av hvem som er med i gruppen din.

Med pengene du tjener på ran, kan du kjøpe nye våpen til utstyret ditt, og det tilgjengelige arsenalet utvides etter hvert som du får XP og stiger i nivå. Våpnene spenner fra snikskytterrifler til hagler og tunge automatrifler, og det er til og med mulig å spesialtilpasse hvert eneste våpen ved å endre siktet, grepet og løpet. Det finnes også et utvalg morsomme kosmetikkprodukter som du kan kle bankraneren din i, med masker designet etter Abraham Lincoln, søte dyr og Onkel Sam.

Dette er en annonse:

Det finnes også et helt ferdighetstre med fordeler som spillerne kan låse opp, og opptil fire ferdigheter kan utstyres om gangen. Utvalget av ferdigheter, som er delt inn i 17 ulike kategorier, er stort, slik at spillerne har mye å leke seg med når de skal finne den rette kombinasjonen som passer til spillestilen deres. Ferdighetslinjen Medic gjør for eksempel Medic Bags mer effektiv og gjør deg flinkere til å gjenopplive skadde lagkamerater. Linjen Demolitionist gjør eksplosjonene fra kastbare gjenstander kraftigere, og linjen Tank forbedrer rustningen din, slik at den regenereres raskere og blir vanskeligere å trenge gjennom.

Siden jeg fikk en kode før lanseringen, var mange av lobbyene tomme, og jeg måtte ty til å spille alene med roboter. Dette viste seg å være en elendig opplevelse og ødela inntrykket mitt av spillet fra første stund. Robotene i Payday 3 er inkompetente og hjelper aldri til med annet enn å skyte blindt på fiender. På grunn av dette ender du opp med å måtte løpe rundt og gjøre alt det travle arbeidet selv for å sette i gang et kupp, og det kan føles som en evighet når oppgavene ikke blir delt mellom flere spillere.

Når vi først er inne på det negative, kan jeg ikke unnlate å nevne spillets elendige ytelse og tekniske problemer. Til å være et spill som krever at man hele tiden er tilkoblet internett, var det skuffende at det til tider var umulig å komme inn i en kamp. Kanskje er dette et innkjøringsproblem forårsaket av en stor tilstrømning av spillere fra Game Pass, men uansett hva årsaken er, er det uansett enormt frustrerende å bli nektet adgang til spillet når man gleder seg til å hoppe online med en vennegjeng.

Så må vi snakke om spillets menyer. Menyene i Payday 3, spesielt den for å bli med på et ran, svarer til tider rett og slett ikke, og jeg ble forvirret sittende og trykke på A-knappen i håp om at noe skulle skje. Når du først har kommet deg gjennom menyen, blir det en kamp frem og tilbake for å velge det kuppet du vil spille, ettersom menyen alltid prøver å trekke deg tilbake til det første du syklet forbi. Noen ganger når du gjør dette, vil dialogen som oppsummerer hvert kupp også gå i loop over hverandre, noe som ikke er det beste for ørene.

HQ

Med et minimalt utvalg av kupp, menyer som ikke svarer og en hjelpeløs kunstig intelligens har Payday 3 vanskelig for å gi et strålende førsteinntrykk. I sin nåværende form mangler det i stor grad finpussing, og dette overskygger mye av det som er riktig når det gjelder å gi spillerne et rikt utvalg av verktøy og frihet til å velge hvordan de vil gjennomføre ran. Vi håper at det, i likhet med forgjengeren, kan bli bedre med tiden, med en utvidet røverliste og flere ytelsesreparasjoner.