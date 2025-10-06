Payday 3 utvikleren Starbreeze kansellerer offline-modus og D&D co-op-spill

HQ

I forrige uke bestemte Payday-utvikleren Starbreeze seg for å legge alt inn i flaggskipfranchisen, og forlot Project Baxter, en D&D-samarbeidstittel som ble avslørt tilbake i 2023. Mens denne kanselleringen ble gjort slik at mer fokus kan legges på Payday, ser det ut til at det ikke er nok fokus til å få til en offline-modus for Payday 3.

I en nylig utviklerstrøm (transkribert av Wccftech) avslørte Starbreeze at offline-modus for Payday 3 ikke ville komme. "Jeg tror vi må innse at det ikke er gjennomførbart med tanke på hvor vi er på vei med spillet", sa daglig leder Jonas Skantz. "For det første har vi en begrenset mengde mennesker. Vi ønsker å sikre at de jobber med de mest verdifulle tingene for spillet; det er disse tingene vi skal snakke om: progresjon, kjernesløyfer og så videre. Men enda viktigere er det at vi i dag har en oppdateringsmodell der det tar oss flere uker å få ut en klientoppdatering."

Selv om dette er uheldig for alle som ivrig ventet på lanseringen av Payday 3s offline-modus, har denne doble dårlige nyheten også resultert i permitteringer for 44 Starbreeze-ansatte som jobbet med Project Baxter.

Det ser ut til at Starbreeze fortsatt er i ferd med å komme seg etter en underpresterende lansering for Payday 3. Selv år fjernet fra utgivelsen av spillet, ser vi studioet stenge rang rundt det, med fokus på Payday for å gjøre det så bra som mulig igjen.