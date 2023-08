Payday 3-inntrykk: Scorer Starbreeze stort eller gjør de en dårlig jobb?

HQ

Det er ingen hemmelighet at Payday 3 er en stor sak for Starbreeze. Mye står på spill for denne etterlengtede oppfølgeren, og presset er stort for å sikre at den ikke snubler i portene. Selv om lanseringen er mindre enn en måned unna, og spillet skal debutere på PC og konsoller (til og med som en dag én-tittel på Game Pass ) den 21. september, har jeg fått sjansen til å dykke ned i heisting-oppfølgeren for å se om det scorer stort eller om det i stedet gjør en dårlig jobb.

Allerede fra starten av er det tydelig at utvikleren har brukt mange års erfaring med å lage Payday 2 til denne tittelen. Selv om bare en brøkdel av karakterene vil være tilgjengelige ved lansering sammenlignet med Payday 2, er den originale gjengen tilbake og bedre enn noensinne takket være det dype og omfattende ferdighetssystemet som tilbys her. Byggemulighetene er mindre rigide nå, og er bygget opp på en slik måte at du kan velge fordeler som både passer til spillestilen din og måten gjengen din har tenkt å gjennomføre et ran på. Har du lyst til å være snikende og lydløs? Da kan du velge hacking-fordeler til hele teamet. Foretrekker du å lage bråk og møte en sverm av politifolk? Da kan du forberede deg med ekstrautstyr som er utviklet for kamp. Ved å bytte og velge mellom rundt 100 individuelle frynsegoder kan du skape et spill som passer til akkurat den situasjonen du befinner deg i.

På toppen av dette kommer den typiske dybden i våpen- og gjenstandssporene. Du kan velge hvilke våpen du tar med deg på et ran, og deretter utstyre dem med grep, løpsfester, sikter og så videre. Det er ikke like inngående som i Call of Duty's nåværende Gunsmith, men det er nok av muligheter å leke med. Og slik er det også med karakterkosmetikken, som lar deg endre utseendet til gjengen, slik at de føles personlige for deg.

Når det gjelder selve kuppene, fikk jeg sjansen til å sjekke ut 99 Boxes -oppdraget, som har rapperen og den ivrige Payday -fanen Ice-T som ny kontraktsleverandør. Her gjelder det å bryte seg inn på et lager for å stjele en mengde av et stoff som må oppbevares under en viss temperatur, ellers degenererer det og faller i verdi. Det betyr at dere må jobbe som en enhet for å komme dere inn på lageret, finne lastebilen der stoffene skal oppbevares og til slutt rømme med dem, og deretter begi dere ut på den nærliggende containergården for å finne den riktige containeren som inneholder hvert enkelt stoff. Og alt dette mens du holder deg skjult, eller i stedet må forholde deg til horder av politi når du uten tvil roter det til og tiltrekker deg vaktenes oppmerksomhet.

Det hele er veldig typisk Payday, og etter det jeg så, fremstår ikke politiet som en stor trussel mot operasjonene dine, selv om dette utvilsomt vil endre seg avhengig av vanskelighetsgraden på oppdraget. Jo da, opprørsskjoldsenhetene er et problem, og fiendetyper som kan ta deg eller bedøve deg, betyr at du trenger hjelp fra andre spillere for å unngå å bli slått ut. Men fiendens AI overrasker meg ikke med sin kompleksitet eller strategiske dybde, det handler mer om å kaste store mengder fiender i din retning, så så lenge du har ammunisjon (som kan fylles på ved å gå over beseirede fiender), vil du sannsynligvis ikke få for store problemer under et oppdrag, selv når politiets trusselnivå er på sitt høyeste.

Bortsett fra fiender var kuppet på 99 Boxes kjempegøy og et perfekt eksempel på hvordan du enkelt kan komme inn i og spille Payday 3 med vilt fremmede. Spillet føles intuitivt, og oppgavene er tydelige og enkle å finne ut av. Disse oppdragene er ikke Destiny 2 Raids , selv om jeg er sikker på at mer komplekse oppdrag vil bli tilgjengelige etter hvert som du fortsetter å følge historien.

Jeg skal ikke si at Payday 3 tok meg med storm, men det var veldig gøy. For en tittel som lanseres på Game Pass og har fullstendig paritet mellom PC og konsoll (ja, det er slutt på å bli akterutseilt på konsoll lenger), kan man ikke be om så mye mer, og de fremtidige løftene som utvikleren informerte meg om under et intervju som snart blir tilgjengelig, gjorde meg enda mer begeistret for dette spillet. Selv om det ikke er noen tidslinje på det, vil Payday 3 etter hvert bli oppdatert til Unreal Engine 5, og for å legge til dette, vil det også være en haug med støtte etter lanseringen, slik tilfellet var i Payday 2.

Uansett om du har vært fan av Payday lenge eller ønsker å prøve spillet for første gang i september, er Payday 3 et perfekt sted å begynne, og derfor er det mye å glede seg til når du ser på denne treeren.