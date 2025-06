Payload Studios forklarer hvorfor de bestemte seg for å bevege seg bort fra åpen verden overlevelseshåndverk i TerraTech Legion

Fans av TerraTech -serien ble sannsynligvis ganske overrasket da TerraTech Legion ble avduket på PC Gaming Show tidligere denne måneden. Spillet, selv om det fortsatt er en del av den bredere serien, dropper den velkjente åpne verdenen for overlevelseshåndverk for mer av en kulehimmel-actionstil som ligner på det som har blitt så populært takket være spill som Vampire Survivors. Men hvorfor bestemte utvikleren Payload Studios seg for å gå i en så annerledes retning med dette spillet?

Nylig snakket jeg med sjefsdesigner Andy Harmon og seniorprodusent Tom Page for å lære mer om spillet og hvor dets opprinnelse og nyvunne stil kom fra. Til å begynne med forklarte Page at vi kan takke en game jam for TerraTech Legion, selv om de mange utviklerne på Payload som var besatt av Vampire Survivors, også spilte inn.

Page startet med å forklare hvor ideen kom fra: "En game jam, og det er der de fleste slike sprø ideer kommer fra. Så, ja, som du sa, vi har jobbet med to ganske like spill når det gjelder overlevelsesskaping i en åpen verden. Og som et team av kreative personer er det bra å dykke ned i forskjellige områder. Det var derfor vi gjorde game jam i begynnelsen av året.

"Og dette var, du vet, denne sjangeren er et spill som folk i studioet elsker å spille. Alle spiller Vampire Survivors og Deep Rock Galactic. Jeg tror jeg husker da Vampire Survivors kom ut, alle i studioet spilte det. Så, ja, jeg mener, den slags samtaler startet nok og skjedde på en måte. Og de frøene ble implantert i hjernen din på det tidspunktet, Andy. Men, ja, da vi fikk muligheten til å gjøre noe nytt, lage en game jam, ble dette resultatet, egentlig."

Harmon utdypet: "Det er på en måte det opprinnelige frøet til ideen, du vet, som egentlig dukket opp da disse sjangrene virkelig begynte å eksplodere, og det var som, vel, du vet, jeg så bare umiddelbart noe potensial der. Og det vi gjorde i sandkassen, der vi lot folk tilpasse tingene sine, og krysspollineringen av den ideen til denne nye sjangeren som var på vei, og vi tenkte: "Jøss, dette begynner liksom å fungere i hodet ditt, med tempoet og sånt. Så, ja, det tok virkelig av derfra."

Du kan se hele intervjuet med Harmon og Page nedenfor, der vi snakker om å designe en modulær byggesuite, roguelite-naturen, en potensiell konsoll-lansering og mer.