PC-databasetjenesten SteamDB skifter eier

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SteamDB er en utrolig ressurs, uansett om du er PC-spiller eller ikke. Vi bruker den jevnlig her for å sjekke hvordan spillene klarer seg på listene, og om visse titler når nye toppnoteringer i antall spillere. I årevis har den blitt drevet av sin opprinnelige skaper, xPaw. Men etter godt over et tiår ved roret går de videre og overleverer tøylene til Nexus Mods.

«Etter Covid og med fremveksten av AI er internett som vi en gang elsket borte, og med det min lidenskap. Jeg har begynt å føle meg utbrent av prosjektet, men jeg har holdt ut», skrev xPaw i sin fullstendige uttalelse. De la til at de for mange år siden prøvde å finne noen som kunne ta over SteamDB, men at de rett og slett ikke klarte å finne et team de hadde tillit til.

SteamDBs medgrunnlegger Marlamin trakk seg for en stund siden av personlige årsaker, noe som etterlot xPaw med oppgaven å finne en verdig partner som kunne videreføre nettstedets arv. Da fant de Nexus Mods. «Nexus Mods har tjent spillmiljøene i mer enn to tiår og har, i likhet med SteamDB, vokst fra et lidenskapsprosjekt til en tjeneste som titalls millioner mennesker stoler på. Det som betydde mest for meg, var å finne et team som forstår hva det innebærer å ha ansvaret for noe som fellesskapet er avhengig av, og som deler min tro på å utvikle nyttige verktøy for spillere,» skrev de.

Victor Folmann, administrerende direktør i Nexus Mods og grunnlegger av morselskapet Chosen, uttalte følgende i en pressemelding: «SteamDB er akkurat den typen prosjekt vi ønsker å være et hjem for. Pavel har brukt 13 år på å bygge opp noe bemerkelsesverdig som millioner av spillere, utviklere og utgivere har kommet til å stole på. Vi tar ikke lett på ansvaret for å bli den neste forvalteren av prosjektet. Vår oppgave er ikke å endre det som gjør SteamDB spesielt. Det er å gi det de ressursene, teamet og den langsiktige stabiliteten det fortjener, samtidig som vi bygger et bærekraftig fundament som gjør at vi kan fortsette å investere i og forbedre det i mange år fremover.»

Nettstedet kommer til å gjennomgå noen forbedringer, og Nexus Mods ønsker også å legge til noen nye funksjoner, men fansen krysser fingrene for at databasen de har brukt så lenge ikke blir fullstendig omgjort.