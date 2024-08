PC Fútbol 8 bommet på lanseringsdatoen igjen

Sommerens virkelige såpeopera er ikke kvaliteten på Seine-vannet under OL, men om PC Fútbol 8 er en svindel (det ville vært en vits hvis det ikke var penger involvert) eller om det er den mest begivenhetsrike lanseringen i historien. For ja, akkurat som vi mistenkte, ble spillet ikke utgitt i går, 5. august. Kontoen på X ga ingen forklaring, og bare gjennom en e-post sendt til de som er modige nok til å fortsatt ha spillet, ser vi at studioet Una Partida Más har bedt om 48 timer til, til 7. august kl. 19:30, for å løse et problem med databasen.

Hele e-posten er transkribert nedenfor.

"Vi beklager å måtte informere dere om at vi er nødt til å utsette lanseringen til onsdag [7. august] kl. 19.30 på grunn av et problem med overføringsdelen som ikke ble koblet til på riktig måte, noe som har ført til uventet oppførsel i databasen."

"Vi er i ferd med å avslutte reparasjonene, men vi vil ikke kunne ta den ut i dag, mandag."

"I morgen kl. 18.00 vil vi laste opp en video med spillet på YouTube mens vi sørger for at versjonen er korrekt."

Døm selv: Bør vi forberede oss på det verste i morgen?