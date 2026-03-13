PC-spill forventes å overgå konsollinntektene innen 2028

HQ

Det kan se ganske dystert ut å gå inn i PC-spillverdenen akkurat nå. Prisene på komponenter stiger som bare det, og derfor må du ut med minst det dobbelte av prisen på en konsoll for å få en PC som kan kjøre de nyeste og beste spillene i dag. Men selv med disse utsiktene fortsetter PC-markedet å vokse, og det forventes at omsetningen vil gå forbi omsetningen for konsollspill innen 2028.

Dette kommer fra data i en ny NewZoo-rapport, som plukker fra hverandre hvorfor PC har sett en så eksplosiv vekst nok en gang. Interessant nok rapporterte vi for noen uker siden at antallet spillere var synkende, men selv om det kan være tilfelle, betyr nye inntektsmodeller at de samlede inntektene i bransjen ser ut til å stabilisere seg på nivået før pandemien. Dette fungerer spesielt godt på PC, der vi ser en forretningsmodell i utvikling som samsvarer med hvordan spill best henter penger fra lommebøkene våre i disse dager.

Inntektsgenerering på PC er hovedsakelig basert på mikrotransaksjoner, og 48 % av plattformens inntekter kommer fra mikrotransaksjoner. Salg av premiumspill utgjorde 29 %. Det forventes at det vil finnes én milliard PC-spillere innen 2028, og den viktigste drivkraften bak dette er den regionale utviklingen. Kinas PC-spillpopulasjon vokste med 11,7 % fra år til år i 2025, og i takt med at PC-økosystemet utvides, øker også brukerbasen. NewZoo rapporterer også at PC opplever fortsatt interesse fra Gen Z- og Gen Alpha-markedene.

Konsollinntektene og spillerbasen forventes også å vokse, men i et lavere tempo. Nord-Amerika og Japan fortsetter å vise en høyere forbruksrate per spiller, og abonnementsinntektene vokser også over hele linjen. Dette er imidlertid sannsynligvis et resultat av økte priser og nivåoppgraderinger snarere enn en utvidet abonnentbase.

Spiller du spillene dine på konsoll eller PC?