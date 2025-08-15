PC-spill vokser overalt ... bortsett fra i Japan

HQ

Selv om påstandene om et PC-mesterskap ikke ropes på langt nær så høyt som de en gang gjorde, er det en generell trend at stadig flere spillere velger å ha en PC for å spille favoritttitlene sine. Gratis tilgang til online matchmaking, tilbud via flere markedsplasser og slutten på konsolleksklusiviteten gjør PC-en til et ganske godt alternativ i dag, og verden ser ut til å være enig, med unntak av Japan.

I følge Automaton har det japanske uttaket Famitsu publisert en forhåndsvisning av Famitsu Game Hakusho, en rapport som viser trender i den japanske og globale spillindustrien. I denne forhåndsvisningen kan vi se at PC-markedet i Japan er mindre enn det var for ti år siden, med rundt 3 millioner brukere.

I løpet av denne perioden har antallet mobilbrukere og konsollbrukere økt i Japan, og kanskje har folk blitt mindre entusiastiske over å sitte bak en stor PC-tårn for å spille spillene sine i takt med at spilling på farten har blitt mer populært.

Det finnes ingen klare årsaker til denne nedgangen i PC-markedet i Japan, men mobilbruk og prisnivået på PC-deler kan være nøkkelfaktorer. Prisene på ferdigbygde PC-er har steget med 40 % i løpet av de siste seks årene, og enkelte PC-komponenter har tredoblet seg i pris i regionen. PC-forsendelsene har også i stor grad gått ned i landet, noe som kanskje gjør det vanskelig å få tak i en superkraftig 5090-rigg i Japan.