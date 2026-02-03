PC-spillere har større toleranse for å eksperimentere med nye utgivelser enn konsollspillere, viser ny rapport

HQ

Når man ser tilbake på 2025, skulle man kanskje tro at det var et år der de store franchisene trådte til side for å gi de små gutta en sjanse. Clair Obscur: Expedition 33, Kingdom Come: Deliverance II, Hades II, de fikk alle gode kritikker, men når det gjelder den generelle forbrukeren, var 2025 fortsatt dominert av gamle favoritter, spesielt på konsoll.

En ny Newzoo-rapport viser at inntektssuksessen "samlet seg rundt færre utgivelser med stor gjennomslagskraft, mens engasjementet forble forankret i langvarige økosystemer med direktesendte tjenester." I hovedsak betyr dette at selv om PC-publikummet var mer åpne for å prøve ut nye spill, var de største vinnerne de med anerkjennelse bak seg. Nintendo Switch og Switch 2 er kanskje et av de største unntakene, ettersom indie- og AA-titler gjorde det bedre der enn på andre konsollplattformer.

Når vi ser på dataene, ser vi at de 10 beste PC-spillene etter omsetning ble vunnet av Battlefield 6, men de tre andre topplasseringene ble tatt av nye utgivelser i ARC Raiders og Schedule I. Clair Obscur: Expedition 33, Kingdom Come: Deliverance II og R.E.P.O kom også inn på topp 10, men ellers var det franchiser som vant, inkludert Borderlands 4, Monster Hunter: Wilds, EA Sports FC 26, og det tilbakevendende The Elder Scrolls IV: Oblivion Remaster, som Newzoo sier er et tegn på det varige potensialet til eldre IP-er når de får skikkelige moderniseringsfunksjoner.

På konsoll er det mange av de samme navnene som dukker opp, men sportstitler og -franchiser gjorde det enda bedre. EA Sports FC 26, NBA 2K26, Battlefield 6, EA Sports Madden NFL 26 og MLB The Show 25 utgjorde de fem beste konsollspillene. Assassin's Creed Shadows, EA Sports College Football 26, Pokémon Legends: Z-A, Ghost of Yotei og ARC Raiders fylte ut resten av topp 10. Ut fra dette kan vi konkludere med at konsollspillerne ikke hadde lyst på nye rollespill eller prangende indiespill, og at de i stedet holdt seg til det de kjenner.

Nintendos data skiller seg litt ut, ettersom Fantasy Life: The Girl Who Steals Time, Hollow Knight: Silksong og Hades II brakte også inn noen gode inntektstall. Det er viktig å nevne at disse spillene ikke nødvendigvis er de mest solgte titlene, men de brakte inn mest inntekter på sine respektive plattformer. Hvis vi ser på de mest spilte spillene i fjor, kan du sannsynligvis gjette halvparten av dem med Fortnite, Minecraft, Roblox, GTA V og flere klassikere som fortsatt holder publikum underholdt. Når vi går mot fremtiden, ser det ut til at det er mulig å få oppmerksomhet fra publikum for nye utgivelser, men det blir en tøffere og tøffere oppgave å beholde den i årevis.