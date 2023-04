PC-kravene til Immortals of Aveum viser hvorfor det ikke kommer til PS4 og Xbox One

HQ

I går fikk vi den første gameplaytraileren for Immortals of Aveum, noe som tilsynelatende har gjort slik at mange av dere forstår hvorfor jeg er ganske forventningsfull til det Å levere denne flotte grafikken med minst 60 fps krever imidlertid litt kraft, så Ascendant Studios har vært snille nok til å allerede avsløre spillets PC-spesifikasjoner. Jeg sier snille fordi minimumsspesifikasjonene gir en klar indikasjon på hvorfor utviklerne ga opp å bringe Immortals of Aveum til PS4 og Xbox One. Her er minimum og anbefalte spesifikasjoner. Hvilken vil du gå for?