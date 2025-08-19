Peacemaker Danielle Brooks velger DCU-karakteren hun vil samhandle med

HQ

Nå som James Gunns DCU er i full gang, kan vi når som helst forvente å se store karakterer fra seriene og filmene hans dukke opp i andre prosjekter. Peacemaker har allerede hatt en cameo i Superman, og John Cena vil at hans vigilante skal møte Batman en gang i fremtiden, men hvem andre vil Peacemaker -rollebesetningen gjerne møte?

I et rundebordsintervju som Gamereactor deltok på, hadde Danielle Brooks, som spiller Leota Adebayo i Peacemaker, et interessant valg. "Det er et morsomt spørsmål. Jeg husker ikke navnet på denne karakteren, så du må kanskje hjelpe meg, men i Superman var det hun som fikk babyen..."

Vi på Gamereactor er selvfølgelig alltid villige til å hjelpe, selv om mikrofonene våre er på lydløs, og vi fortalte Brooks at det var Anthony Carrigans karakter, Metamorpho. Brooks ville imidlertid ikke henge med ham, men ville i stedet sitte barnevakt for Baby Joey.

"Jeg ville absolutt sitte barnevakt for det barnet", sa hun. "La oss bare si at jeg ville sitte barnevakt. Jeg ville elsket å møte den karakteren... Jeg føler at han har like mye hjerte som Adebayo har."

Freddie Stroma, som spiller Vigilante i serien, hadde også et interessant svar. "Jeg tror at enhver seriøs karakter med Adrian sannsynligvis ville vært et godt samspill. Så jeg mener Batman ville vært bra."

Brooks fortsatte deretter med å si at hun venter på å "virkelig gjenforenes" med Viola Davis 'Amanda Waller, som hun ennå ikke har hatt sjansen til å samhandle med. Stroma vil også ha sjansen til å jobbe med Davis som spiller den karakteren.