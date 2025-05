Peacemaker er tilbake - se teaser-traileren for sesong to John Cena er tilbake som den røffe antihelten Peacemaker - og den nye teaseren for sesong to lover enda mer brutal action, klønete one-liners og pinlig patriotisme.

HQ Pang! Her er vår første skikkelige titt på den kommende sesongen av Peacemaker. Fullpakket med enda mer brutal action, herlig forferdelige one-liners og et lastebillass med ubehagelig patriotisme. Jepp, det er tydelig at Gunn ikke har mistet smaken for kaos når John Cena nok en gang gjentar sin rolle som den dysfunksjonelle antihelten med det overdimensjonerte egoet. Den nye traileren gir oss et glimt av noen av skurkene vi vil møte, vold i sakte film og den gloriøse tilbakekomsten til både Vigilante og Eagly. Ta en titt på traileren nedenfor - den nye sesongen har premiere senere i år. Gleder du deg? HQ