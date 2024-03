Peacemaker får sin egen lanseringstrailer Mortal Kombat 1

HQ

I dag er det endelig tid for Mortal Kombat 1 -spillere å lære den sanne betydningen av fred, ettersom Peacemaker offisielt har ankommet som fighter (selv om noen fikk noen dagers forsprang med tidlig tilgang). Denne fyren elsker fred, og det er ingen grenser for hvor mye vold som kan brukes for å oppnå det, eller som han selv sier det: "Jeg verdsetter fred av hele mitt hjerte. Jeg bryr meg ikke om hvor mange menn, kvinner og barn jeg må drepe for å oppnå den."

Sjekk ut den nye traileren som introduserer karakteren, der vi også får møte stemmeskuespilleren, John Cena selv, som forklarer hva han synes om å bli en videospillkarakter.

Vil du skaffe deg Peacemaker og begynne å spre fred?