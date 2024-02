Peacemaker kommer til Mortal Kombat 1 senere denne måneden.

HQ

Tidtakeren i spillet på Mortal Kombat 1 for den nåværende Kombat League indikerte at sesong 4 skulle starte tidlig i februar, men da denne ble endret tidligere i dag og utsatt med omtrent tre uker, mistenkte de fleste en forsinkelse.

Og ganske riktig. Netherrealm Studios har nå bekreftet via den offisielle X-kontoen for Mortal Kombat-serien at antihelten Peacemaker kommer til spillet 28. februar, og at vi kan forvente at sesong 4 også starter rundt dette tidspunktet. Vi er lovet mer informasjon om både Peacemaker og sesong 4 senere denne måneden, men vi vet i det minste når vi kan forvente det.