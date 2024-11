Peacemaker satt til en utgivelse i august 2025 på Max

HQ

Det er ganske rart å tenke på at det nye DCU nesten er over oss. Vi har ventet i årevis, hørt om oppdateringer av rollebesetninger, planer for filmer, TV-serier og mer, og ventet spent på om favorittene våre blir værende. Neste år er det slutt på alt dette, når vi får se den virkelige starten på DCU med Superman (som selvfølgelig er forutsatt av Creature Commandos, men det er helt sikkert blockbusteren som vil tiltrekke seg flest øyne).

Med det i tankene var det ingenting som skulle komme i veien for den juli 2025-utgivelsen for Superman. Ikke engang Peacemaker, James Gunns TV-serie som han tok med seg fra det gamle, døende DCU inn i sitt nye. Vi visste at Peacemaker sesong 2 ville komme etter juli, men det ser ut til at HBO Max ikke kaster bort tiden med å få den til øyeeplene våre.

I følge en fersk rapport fra IGN, Peacemaker Sesong 2 kommer i august 2025. Dette er bare en måned etter Superman, så du kan forestille deg at hendelsene i filmen veldig godt kan spille inn i John Cenas antihelts krumspring.