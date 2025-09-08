Peacemaker: Sesong 2 er en "direkte Man of Tomorrow-prequel"

HQ

Det var en stor nyhet i forrige uke da James Gunn overraskende bekreftet at det er mer Supermann på vei, og raskere enn forventet. Oppfølgeren til sommerens store hit heter Man of Tomorrow og får premiere 9. juli 2027.

Og tilsynelatende får vi et glimt av hva den handler om om bare noen få uker. Den pågående serien Peacemaker: Sesong 2 vil være opptakten. I et innlegg på Instagram kaller Gunn serien "the Man of Tomorrow Prequel AKA #Peacemaker Season 2". Og når en fan spør spesifikt om dette i kommentarfeltet, svarer Gunn med en oppklaring som ikke kan misforstås, nemlig at det er "direkte" en Man of Tomorrow-prequel.

Sesongen har så langt sendt tre av åtte episoder, og det er fortsatt uklart hvor historien vil gå, men den vil lede rett til det neste Supermann-eventyret. Det betyr imidlertid ikke at det ikke vil være annen DC-underholdning i mellom. Vi vet at både Supergirl og Clayface vil ha premiere på kino i 2026, og TV-serien Lanterns kommer til HBO Max en gang neste år.