Peacemaker: Sesong 2 er ferdig med innspillingen

DC-sjef James Gunn fortsetter å være svært åpen om sine mange prosjekter via sosiale medier. Ett av dem er Peacemaker: Sesong 2, som i utgangspunktet skulle bli kraftig forsinket mens Gunn startet DC-universet og lanserte TV-serien Waller (der Peacemaker skulle ha dukket opp).

I fjor ombestemte han seg imidlertid og bekreftet at det ble skrevet manus til hele den andre sesongen av Peacemaker, og rett før sommeren begynte innspillingen. I helgen kunngjorde Gunn via Threads at innspillingen nå er fullført, og alt som gjenstår (det er tross alt en superheltserie, så det er nok mye arbeid) er finpussingen til premieren i august 2025.

I løpet av helgen benyttet han også anledningen til å bekrefte via Bluesky at Waller fortsatt vil bli produsert som planlagt, så vi får nok se mer av Peacemaker der også. Når det er sagt, sier Gunn også via Threads at de siste årene har vært vanvittig travle for ham, og at han nå kommer til å ta det litt roligere med både regi og manusarbeid en stund.