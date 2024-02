Peacock har sluppet en ny trailer for Megamind Rules! Megamind vs. The Doom Syndicate

Etter 13 lange år er Megamind endelig tilbake! Peacock har nettopp avslørt at superskurken skal spille hovedrollen i en ny film og en ny TV-serie som begge slippes 1. mars.

Megamind vs. The Doom Syndicate Den nye filmen er den første i serien siden Megamind: The Button of Doom, som ble utgitt på DVD/Blu-Ray av originalfilmen. Det sies at den fortsetter fra det øyeblikket den første filmen sluttet, og at den på en praktisk måte vil lede inn i den nye TV-serien. Megamind Rules! er derimot en TV-serie i åtte episoder som følger Megamind i hans forsøk på å bli den første superheltinfluencer.

Synopsis for The Doom Syndicate lyder slik: "Megaminds tidligere skurketeam, The Doom Syndicate, er tilbake. Vår nykronede blå helt må nå holde det onde skinnet oppe til han kan samle vennene sine (Roxanne, Ol' Chum og Keiko) for å stoppe sine tidligere onde lagkamerater fra å sende Metro City til månen."

Will Ferrell er ikke tilbake i rollen som Megamind, men har i stedet overlatt den til Keith Ferguson (Foster's Home for Imaginary Friends og DuckTales). Både filmen og TV-serien har også Adam Lambert, Scott Adsit, Josh Brener og Tony Hale på rollelisten.

Du kan se den nye traileren for The Doom Syndicate nedenfor :