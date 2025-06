Peak er nå allerede en to-millioners selger

Peak Det ser virkelig ut til å være sommerens hit. Indieprosjektet fra Landfall Games klarte å sende ut hele én million eksemplarer etter bare seks dager, men dette har tydeligvis ført til en stor "word of mouth"-boom, for bare tre dager senere har dette tallet skutt i været til to millioner solgte eksemplarer.

HQ

Jepp, på så lite som ni dager har Peak solgt to millioner enheter, og det er grunnen til at utvikleren nå utforsker hvordan de kan utvide og fortsette å utvide spillet med oppdateringer. Det er ingen offisiell informasjon om hva disse vil tilby fansen, men kunngjøringen Steam blogginnlegg forklarer :

"Vi vil ikke kunne gjøre dem alle, men vi er glade for å se hva vi bringer til Peak! Vi prioriterer fortsatt feilrettinger og stabilitet først, så ikke forvent en stor innholdsoppdatering med en gang."

Utover dette kan vi forvente lokalisering for spillet i nær fremtid, samt merchandising for spillet også. Legg til flere feilrettinger og oppdateringer, og det er tydelig at fremtiden til Peak er veldig, veldig lys.