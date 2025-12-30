Peak-skaper mener vi bør være snillere mot "friendslop"-spill

HQ

Kanskje vi alle burde være litt snillere? Det er et råd vi vet at en god del spillere kunne ha godt av å følge, og Aggro Crab Games-sjef Nick Kaman mener at spillere spesielt kan være litt snillere mot såkalte "friendslop"-opplevelser.

I en samtale med GamesRadar+ sa Kaman at disse titlene ikke går for GOTY-priser, men i stedet tilbyr en annen type ren spillglede ved at de er så enkle å plukke opp og spille med venner. "Det er motreaksjoner fordi disse spillene noen ganger gir avkall på tradisjonelle kvalitetsmarkører som polert grafikk eller historie, men disse spillene prøver ikke å bli Game of the Year, de fokuserer på å levere en spesifikk opplevelse, og det kan gjøre det veldig kostnadseffektivt for indieproduksjon," forklarte han.

"Som med alle andre populære sjangre får du mange raske etterfølgere og lavkvalitetsforsøk som oversvømmer butikkfrontene, men jeg tror det hovedsakelig bare er gøy å være en hater, spesielt når et begrep som 'friendslop' er så saftig."

Begrepet "friendslop" er et ganske nytt begrep, som tilskrives spill som Peak og R.E.P.O., som har fått stor suksess ved å være spill du kjøper sammen med en gruppe venner for å spille sammen. Personlig har jeg alltid oppfattet begrepet som et kjærlig uttrykk, men som utvikler kan jeg forstå at du kanskje ikke vil at spillet ditt skal bli kalt slop i noen som helst form.