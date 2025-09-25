Peak legger til basketball og sjakk i ny Dillydally-oppdatering

Hvis du elsker å kaste bort tid før du går gjennom den slitsomme prosessen med å klatre opp et fjell, så har den nye Dillydally-oppdateringen for Peak deg i tankene. I stedet for å legge til mange nye spilltillegg for deg på vei til fjelltoppen, vil du i stedet kunne bruke mer tid på å gjøre ingenting av verdi på flyplassen i forkant av hvert løp.

Basketball har blitt lagt til i flyplasslobbyen, sammen med sjakk. Det er verdt å merke seg at sjakk ikke har noen skikkelig spillmekanikk, så du kan gjøre ulovlige trekk etter eget forgodtbefinnende, akkurat som i virkeligheten hvis du ikke kan reglene. Det finnes også en fotoboks, og Bing Bong kan nå snakkes til.

Han svarer bare ja eller nei når du klemmer ham, men Bing Bongs kunnskap kan vise seg å være nyttig hvis du ikke har noen andre som kan svare på spørsmålene dine om livet, universet og hva du skal ha til te i kveld.

Det er også noen rettelser og tilleggsfunksjoner inkludert, for eksempel ombinding av kontroller. Ellers er denne minioppdateringen i stor grad fokusert på å ta en pause, skyte noen hoops og prøve å finne ut om du er sjakkmatt eller ikke.