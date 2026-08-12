Peak legger til nye prestasjoner, gjenstander og mye mer i oppdateringen «Final Ascent

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Den siste innholdsoppdateringen for « Peak er her, og utviklerne Landfall Games og Aggro Crab har fylt den med masse nytt innhold som vi kan oppleve og prøve ut. Ikke bare får vi to nye biomer, slik det ble hintet om forrige uke, men vi får også flere gjenstander, prestasjoner samt noen sårt tiltrengte feilrettinger som skal gjøre « Peak mer stabilt.

Som oppdateringsnotatene for «Final Ascent» forteller oss, vil det bli lagt til ti nye prestasjoner i « Peak samtidig med utgivelsen av oppdateringen. Disse er for det meste knyttet til de to nye biomene, men noen av dem krever også at du utnytter de nye gjenstandene til det fulle, for eksempel å fly 100 meter med glideren uten å berøre bakken, eller å gjenopprette 75 % av helsen din med den nye Ritual Dagger.

Selv om de ikke er like spektakulære som klovnebagasje eller jetpacks, er feilrettingene mot slutten av oppdateringsnotatene velkomne, da de forhåpentligvis vil gjøre slutt på noen av våre siste, gjenværende problemer mens vi spiller « Peak. Den forferdelige feilen som førte til at du tok tonnevis av skade uten grunn etter at du hadde glidd ned en vegg fordi utholdenheten din var tom, er borte, og du vil ikke skremme folk med armene dine som vrir seg bakover når du plukker opp et gjenstand.