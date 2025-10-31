Peak legger til nytt Roots-biom i neste uke
Landfall Games og Aggro Crab har jobbet hardt med det andre nye biomet til klatrespillet.
De mange millioner spillerne som inntok Peak da det først ble lansert, ga Aggro Crab Games og Landfall Games beskjed om at det lille game jam-prosjektet deres hadde gått til månen. Derfor bestemte studioene seg for å fortsette å jobbe med Peak, og leverte nytt innhold, prestasjoner, feilrettinger og mer i månedene siden lanseringen.
Nylig kunngjorde utviklerne spillets andre nye biome, Roots. Dette følger Mesa-biomet som ble introdusert som en erstatning for Alpine som det tredje miljøet du må overvinne. Vi kan tenke oss at på grunn av de tykke skogsområdene i Roots vil det erstatte Jungle-biomet når det lanseres.
I den korte teaseren du kan sjekke ut nedenfor, ser vi ikke for mye av Roots. Bare to speidere på en plattform høyt oppe i et tre, før en edderkopp plukker en av dem fra sikkerhet og drar dem sannsynligvis til deres undergang. Som med Peaks andre biomer, uansett hvor vakker Roots er, kommer den likevel til å prøve å hindre oss i å nå toppen av fjellet. Roots blir lagt til på Peak den 5. november.