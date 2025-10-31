Peak legger til nytt Roots-biom i neste uke

De mange millioner spillerne som inntok Peak da det først ble lansert, ga Aggro Crab Games og Landfall Games beskjed om at det lille game jam-prosjektet deres hadde gått til månen. Derfor bestemte studioene seg for å fortsette å jobbe med Peak, og leverte nytt innhold, prestasjoner, feilrettinger og mer i månedene siden lanseringen.

Nylig kunngjorde utviklerne spillets andre nye biome, Roots. Dette følger Mesa-biomet som ble introdusert som en erstatning for Alpine som det tredje miljøet du må overvinne. Vi kan tenke oss at på grunn av de tykke skogsområdene i Roots vil det erstatte Jungle-biomet når det lanseres.

I den korte teaseren du kan sjekke ut nedenfor, ser vi ikke for mye av Roots. Bare to speidere på en plattform høyt oppe i et tre, før en edderkopp plukker en av dem fra sikkerhet og drar dem sannsynligvis til deres undergang. Som med Peaks andre biomer, uansett hvor vakker Roots er, kommer den likevel til å prøve å hindre oss i å nå toppen av fjellet. Roots blir lagt til på Peak den 5. november.