Peak medutvikler bekrefter at det er et "friendslop-studio" nå

Noe friendslop er ikke bra, men hvis det er et spill som viser høydene morsomme, billige samarbeidsopplevelser kan nå, er det Peak. Landfall Games og Aggro Crab Games har solgt millioner på millioner av eksemplarer av Peak, og spillets suksess har vært så monstrøs at det har fått sistnevnte studio til å dreie seg til å være utelukkende fokusert på friendslop.

I en samtale med PC Gamer sa Aggro Crab-studiosjef Nick Kaman at Peak i utgangspunktet føltes mer som en treningsøvelse for utvikleren. "Jeg anser [Peak] veldig mye som vår greie nå, mens det før ikke var vår greie i det hele tatt. Vi trodde vi var et studio for karakteraction", sier Kaman.

Tidligere leverte Aggro Crab det høyt elskede Soulslike Another Crab's Treasure. Når vi ser mot fremtiden, ser det imidlertid ut til at friendslop fortsatt står på menyen. "Det er så mye som ikke har blitt utforsket ennå, og det er så mange interessante ting du kan gjøre i sammenheng med sosiale spill", ifølge Kaman. Akkurat nå jobber teamet hans med Crashout Crew, en ny vennelagsopplevelse som går enda lenger inn i det rene co-op-kaoset enn Peak.

Til alle som ønsker mer karakterhandling fra Aggro Crab, har Kaman en unnskyldning: "Hvis folk savner Another Crab's Treasure og sier: 'Hvorfor er dere et friendslop-studio nå?' Jeg beklager, jeg skjønner det, dere vil ha den siden av oss. Men akkurat nå er dette bare mer spennende for oss," sier han.