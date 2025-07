Peak pleide å krasje umiddelbart hvis du prøvde å spille det på fransk

Peak er et utrolig populært spill, men selv etter å ha solgt mer enn 5 millioner eksemplarer på en måned, er det tydelig at spillet likevel ble laget ganske raskt. Mesteparten av utviklingstiden kom fra en månedslang spilljam, noe som betyr at det fortsatt er noen problemer å finne i overlevelseseventyret ditt.

En spesiell feil kom fra lokaliseringsproblemer. Spesielt, som lagt ut på den offisielle Aggro Crab Games-kontoen, hvis du valgte å spille spillet på fransk, ville Peak krasje øyeblikkelig. En kodelinje ville "franskgjøre" spillet, noe som tilsynelatende bare betydde at det ikke fungerte.

Klassisk fransk, hva? Spøk til side: Peak-utviklerne har jobbet raskt med å løse problemene i takt med at spillerbasen har vokst eksponentielt siden lanseringen. Samarbeidsopplevelsen er fortsatt like populær som alltid, selv med en og annen spillødeleggende feil. Det virker som om spillere er villige til å la mye gli hvis kjerneopplevelsen er så morsom som Peak viser seg å være.