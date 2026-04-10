Peak-skaperen Landfall har grunnlagt sitt eget djevelske forlag for å håndtere all den "onde dritten"

HQ

Når det gjelder utvikling av dataspill, er det ofte enighet om at utviklerne er de "snille" og utgiverne er de "onde". I en perfekt verden ville de kreative kreatørene til syvende og sist fått lov til å realisere visjonene sine slik de ønsker, men i virkeligheten er det kostnader og andre tøffe valg som må tas for å sikre at hjulet fortsetter å rulle, og som oftest blir utgiverne hengt ut for å ta de økonomisk motiverte beslutningene som er nødvendige.

Grunnen til at vi tar opp dette, er at Landfall Games, skaperen av Peak, har bestemt seg for å grunnlegge sin egen forlagsarm, som de morsomt nok omtaler som Evil Landfall. I et innlegg på sosiale medier beskrives årsaken til navnet som følger: "Vi kalte det evil fordi regneark og kontrakter er onde, og noen onde mennesker må gjøre det!"

Vi blir også fortalt at Evil Landfall ikke vil ha noen kontroll over den kreative retningen på Landfall Games' fremtidige prosjekter, ettersom Evil Landfall bare vil utgi utviklerens titler og også bidra til å finansiere andre spill fra forskjellige indie-studioer.

I henhold til teamet bak Evil Landfall er administrerende direktør Kirsten-Lee Naidoo, men det vil være en samling av andre personer som vil være ute etter å hjelpe til med veksten og utvidelsen av denne publiseringssatsingen.

Dette er ikke første gang et indie-studio som har oppnådd stor suksess, har finansiert en indie-utstyrt forlagsarm, med både Poncle (Vampire Survivors) og InnerSloth (Among Us) som to nylige eksempler.