Peak solgte nesten 2 millioner eksemplarer i forrige uke, og nærmer seg 10 millioner solgte eksemplarer totalt

Aggro Crab og Landfall Games' samarbeidsprosjekt Peak fortsetter å være et monster når det gjelder salg i det siste. Bare i løpet av den siste uken har det kooperative fjellklatringsspillet flyttet 1.7 millioner enheter takket være en nylig 38% rabatt.

Alinea Analytics viser at i løpet av de åtte ukene siden Peaks lansering har vi sett spillet selge nesten 10 millioner enheter. For øyeblikket er det på 9.7 millioner, og så det vil sannsynligvis nå det 10 millioner tallet veldig snart.

Siden lanseringen har Peak lagt til nye funksjoner, inkludert flere gjenstander, i tillegg til det nylig tilførte Mesa-biomet og kannibalismemekanikken. Det er nok et bevis på hvor mye TikTok og jungeltelegrafen kan gjøre for et spill, ettersom videoer på sosiale medier har vært en enorm pådriver for Peak, som viser frem klatring og historiene du og vennene dine kan skape ved å bestemme dere for å ta reisen sammen.

Steam-salget er for øyeblikket over, men det er sannsynlig at Peak vil få en rabatt igjen et sted i fremtiden. Det koster uansett bare litt mer enn fem pund akkurat nå, så hvis du virkelig vil begynne å spise kompisene dine, kan du gjøre det.