Peak-utvikler avslører nytt kaotisk samarbeidsspill Crashout Crew

Utviklingsteamet som jobbet med flerspillersuksessen Peak med Landfall, har avslørt sin neste co-op-tittel på Crashout Crew. Aggro Crab Games utviklet spillet under en game jam i år, og jobbet mer med den kaotiske og tåpelige siden av flerspillerspill, mens teamet som utviklet Peak ønsket å lage en mer samarbeidsorientert opplevelse.

Crashout Crew Peak ser ut til å ose av kaos, for i spillets annonseringstrailer ser vi eksplosjoner, meteorer som faller fra himmelen og kyllinger som klekkes ut av sprukne egg. Hvis dette er det som skal til for å få trucksertifikat, kan jeg klare meg uten kvalifikasjonen.

Du og opptil tre venner kjører rundt i gaffeltrucker i et gameplay som ligner på noe i retning av Overcooked. Du må få de riktige varene til de riktige varebilene og sende dem av gårde. Karakterene ser ut som de kosete speiderne våre i Peak, men med ansikter som passer til skriking og gråting forbundet med det som ser ut som den verste jobben du noensinne kan jobbe med. Det ser likevel ut til å bli gøy med venner, og Crashout Crew har en demo som lander den 13. oktober.