Peak utviklere tar sikte på Roblox for "mikrotransaksjonsfylt slop"

Imitasjon sies ofte å være den beste formen for smiger, men når det gjelder en ny Roblox-rip-off av det populære flerspillerspillet Peak, ser det ut til at utvikleren Aggro Crab ikke føler seg veldig smigret. En del av utviklingsteamet bak Peak har til og med anbefalt folk å piratkopiere spillet i stedet for å spille Roblox-kopien.

"Vil heller at du piratkopierer spillet vårt enn å spille denne mikrotransaksjons-riddled Roblox slop ripoff," lyder et innlegg på utviklerens sosiale medier, inkludert to skjermbilder av Cliff, en Roblox-spillmodus som bare kopierer Peaks gameplay og estetikk.

Roblox er ofte kjent for å kopiere de nyeste trendene innenfor sine egne spillsystemer. Fra Counter-Strike til Squid Game, det er nok av rip-offs over hele Roblox, og de er vanligvis fylt med mikrotransaksjoner rettet mot et yngre publikum.

Til tross for en rip-off som prøver å snylte på Peaks suksess, ser det ut til at Landfall og Aggro Crabs co-op-hit fortsetter sin oppadgående bane. Flere oppdateringer blir lagt til i spillet, og det er teaser av skjult innhold som venter i rørledningen.

Peak Landfall er ute nå på PC.