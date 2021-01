Peaky Blinders avslutter offisielt med den sjette sesongen

Du ser på Annonser

Peaky Blinders endte med å bli en verdensomspennende hit, men selv om seertallene har vært skyhøye, særlig etter at serien ble introdusert på Netflix, har produsentene valgt å stoppe på toppen, og etter den kommende sjette sesongen er det altså over.

Skaperen av serien, Steven Knight, har avslørt at etter den sjette sesongen, som for øyeblikket er i produksjon, så sier de seg ferdig med Peaky Blinders.

"Peaky is back and with a bang. After the enforced production delay due to the Covid pandemic, we find the family in extreme jeopardy and the stakes have never been higher. We believe this will be the best series of all and are sure that our amazing fans will love it. While the TV series will be coming to an end, the story will continue in another form."

Han nevner "another form", og vi vet ikke helt hva han refererer til her, men det kan være de spillefilmene som Knight tidligere har nevnt at han vil lage.

