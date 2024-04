Peaky Blinders filmen vil ha et større budsjett enn serien

HQ

Skaperen av Peaky Blinders, Steven Knight, har ved flere anledninger bekreftet at den avsluttende filmen vil bli spilt inn senere i år, og at Cillian Murphy vil være tilbake i rollen som Thomas Shelby.

I en samtale med NME har han kommet inn på dette igjen, og avslørt at innspillingen vil starte i september, og at filmen vil ha et budsjett som er større enn noen av sesongene av serien før den.

"Det kommer til å skje. Det kommer til å skje i september. Jeg holder bare på med de siste finpussene, som vil fortsette frem til dagen før vi begynner å filme. Men vi er der. Vi har alt på plass, vi har alle de forpliktelsene vi trenger, vi er klare til å sette i gang."

Knight fortsetter: "Jeg tror filmen kommer til å bli et steg opp igjen, og det kommer til å bli flott at Peaky-fansen kan møtes på ett sted og se den. Budsjettet blir større, men også fordi vi vet at vi avslutter dette kapittelet, kommer vi alle til å prøve å gjøre vårt beste. Cillian [Murphy] er virkelig klar for det."

Under intervjuet kom Knight også kort inn på sitt kommende Star Wars -prosjekt med Daisy Ridley, hvor han uttalte: "Jeg kan fortelle deg at jeg gjør det! Det går bra, ja."