Peaky Blinders filmen vil ikke være slutten på serien

Når noe blir utrolig populært, føles det vanskeligere og vanskeligere for publikum og de som tjener penger på det å gi slipp på det. Vi trodde alle at den siste sesongen av Peaky Blinders ville bli vårt siste møte med Tommy Shelby, men nå har vi en film som kommer ut på Netflix neste år.

Og ifølge skaperen Steven Knight vil det fortsatt ikke være slutten. Den kommer sannsynligvis til å avslutte Tommys historie, men i et intervju med Times Radio (via Deccan Herald) sier Knight at det er mer bensin på tanken.

"Filmen kommer ut, og det vil ikke være slutten," sa Knight. Han avslørte ikke om det betydde en ny serie eller film, men vi vet i det minste at vi ikke er helt ferdige med flate caps og brummende aksenter ennå.