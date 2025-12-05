Peaky Blinders filmens fulle navn avslørt, med premiere i mars

De eneste Netflix-nyhetene noen av oss sannsynligvis bryr oss om akkurat nå, er det enorme oppkjøpet av Warner Bros. for 82,7 milliarder dollar som strømmegiganten nettopp har forpliktet seg til, men siden dette ikke vil bli klart før tidligst om et år, er det foreløpig business as usual.

I den forbindelse har den etterlengtede Peaky Blinders -filmen nettopp dukket opp på radaren igjen, ettersom strømmegiganten har avslørt det offisielle navnet på filmen og annonsert premieredato(er).

Filmen med Cillian Murphy i hovedrollen skal hete Peaky Blinders: The Immortal Man og vil først ha premiere på utvalgte kinoer fra 6. mars 2026, og vil deretter bli fulgt av Netflix' strømmepremiere to uker senere, 20. mars 2026.

Utover dette har vi også en plakat å kikke på, noe som sannsynligvis betyr at en trailer er nærmere enn den er lenger unna.

Gleder du deg til Peaky Blinders -filmen, som ikke vil være slutten på historien slik man tidligere trodde...?