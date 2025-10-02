Peaky Blinders kommer tilbake på TV med to nye sesonger av Steven Knight

HQ

Vi venter fortsatt på å høre mer om Peaky Blinders -filmen som er under utvikling av BBC Studios og Netflix, og som ble ferdig innspilt i fjor. Skaperen Steven Knight håper at denne filmen vil ha premiere innen utgangen av 2025, så det bør komme nyheter om den før snarere enn senere, og dette virker sannsynlig med tanke på den siste utviklingen på Peaky Blinders -fronten.

BBC Studios har avslørt at de har inngått en avtale med Knight om å forlenge arven etter Peaky Blinders ved å servere ytterligere to sesonger med TV i fremtiden, noe som uten tvil vil markere begynnelsen på dramaseriens neste æra. Dette kommer etter at Knight tidligere har lovet at filmen ikke ville være slutten på serien.

I en pressemelding nevnes det at denne utviklingen vil utspille seg i Birmingham i 1953 og fokusere på en ny generasjon Shelbyer, samtidig som den vil bli produsert av Kudos (SAS Rogue Heroes og House of Guinness) og Garrison Drama (Peaky Blinders show og film), filmet på Digbeth Loc. Studios i Birmingham, også utspille seg i byen, og etter planen ha premiere på BBC One og iPlayer for Storbritannia. Det er ikke nevnt noe om planer for en bredere premiere.

Synopsis forklarer: "Storbritannia, 1953. Etter å ha blitt kraftig bombet under andre verdenskrig, bygger Birmingham en bedre fremtid av betong og stål. I en ny æra av Steven Knights Peaky Blinders blir kappløpet om å eie Birminghams enorme gjenoppbyggingsprosjekt en brutal konkurranse av mytiske dimensjoner. Dette er en by med enestående muligheter og farer: med Shelby-familien midt i dens bloddryppende hjerte."

Knight har også kommentert denne nyheten ved å legge til "Jeg er begeistret over å kunne annonsere dette nye kapittelet i Peaky Blinders -historien. Nok en gang vil den være forankret i Birmingham og fortelle historien om en by som reiser seg fra asken etter blitzen i Birmingham. Den nye generasjonen Shelbyer har tatt rattet, og det kommer til å bli litt av en tur."

Gleder du deg til mer Peaky Blinders?